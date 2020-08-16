Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота в Украине

По его словам, бывший украинский лидер постарается захватить несколько административных зданий, а также потребовать проведения досрочных выборов и президента и парламента.

Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил в эфире телеканала NewsOne, что бывший президент страны Петр Порошенко планирует осуществить государственный переворот в Украине в День независимости 24 августа, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Порошенко финансирует националистические группы, готовя их к маршу на День независимости, который должен перерасти в противостояние с властью и закончиться государственным переворотом, - утверждает депутат.

По его словам, бывший украинский лидер постарается захватить "несколько административных зданий, возможно, даже Офис президента", а также потребовать проведения досрочных выборов и президента и парламента.

Ранее Кива уже заявлял о якобы готовящемся Порошенко перевороте, который "закончит президентство" Владимира Зеленского, при этом он утверждал, что свержение власти намечено на осень.

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