Лукашенко набрал 2%: Telegram устроил "выборы" для беларусов

За Светлану Тихановскую проголосовали 59 процентов пользователей.

Telegram создал официальный канал компании под названием "Telegram Беларусь", в котором устроил "выборы" для граждан республики, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

На главном фото канала стоит изображение бело-красно-белого флага Белоруссии, который был государственным символом республики в 1991-1995 годах. Возле названия имеется синяя галочка верификации.

В канале запустили опрос, чтобы уточнить, за кого граждане проголосовали на прошедших выборах президента. Так компания тестирует новую функцию ограничения по геолокации в опросах. Только пользователи из Белоруссии смогут выбрать вариант с одним из кандидатов.

Согласно результатам опроса на 02:30 по Нур-Султану, за Светлану Тихановскую проголосовали 59 процентов пользователей, за действующего президента Александра Лукашенко — два процента.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняют протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат.

Жители страны участвуют в забастовках и требуют провести новые, честные выборы.

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