Горячие новости
Читайте также

Лукашенко набрал 2%: Telegram устроил "выборы" для беларусов

За Светлану Тихановскую проголосовали 59 процентов пользователей.

Фото : Telegram16 августа 2020, 07:15

Telegram создал официальный канал компании под названием "Telegram Беларусь", в котором устроил "выборы" для граждан республики, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

На главном фото канала стоит изображение бело-красно-белого флага Белоруссии, который был государственным символом республики в 1991-1995 годах. Возле названия имеется синяя галочка верификации.

В канале запустили опрос, чтобы уточнить, за кого граждане проголосовали на прошедших выборах президента. Так компания тестирует новую функцию ограничения по геолокации в опросах. Только пользователи из Белоруссии смогут выбрать вариант с одним из кандидатов.

Согласно результатам опроса на 02:30 по Нур-Султану, за Светлану Тихановскую проголосовали 59 процентов пользователей, за действующего президента Александра Лукашенко — два процента.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняют протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат.

Жители страны участвуют в забастовках и требуют провести новые, честные выборы.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты