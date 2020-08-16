США планируют размещение ракет средней дальности в Азии

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями подчеркнул, что США ведут разработку гиперзвукового вооружения сразу по нескольким направлениям.

США рассматривают возможность размещения в будущем ракет средней дальности в Азиатском регионе, включая Японию, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом в воскресенье заявил японской деловой газете Nikkei спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Это как раз тот вид оборонительных способностей, которые такие страны, как Япония, будут в будущем хотеть и в каких будут нуждаться, - подчеркнул он.

Биллингсли также отметил, что США хотели вести переговоры с "коллегами и союзниками в Азии о непосредственной угрозе со стороны Китая, наращивающего свой ядерный потенциал", и о том, какие "оборонительные возможности потребуются в будущем для защиты альянса" от такой угрозы.

Биллингсли также отметил, что в США в настоящее время сразу по нескольким направлениям ведется разработка гиперзвукового вооружения.

Это стабилизирующие оборонительные мощности для Азиатско-Тихоокеанского региона, которые дадут гарантию того, что наши союзники, друзья и партнеры будут защищены, и что Китай не сможет прибегнуть к военному шантажу, - приводит слова Биллингсли японское издание.

Ранее японские СМИ уже сообщали, что США начали консультации с японской стороной по поводу развертывания новых ракет средней дальности после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), однако власти Японии официально информацию о начале таких переговоров не подтверждали. Министр обороны США Марк Эспер также высказывал намерение разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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