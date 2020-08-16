В Казахстане зарегистрированы 409 новых случаев КВИ
Всего в стране подтверждено 102696 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 15 августа 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
Зарегистрированы 409 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
- симптомных носителей - 196,
- бессимптомных носителей - 213.
Всего в стране подтверждено 102696 случаев, из них:
в городе Алматы - 13826(+32),
в городе Нур-Султан -13544(+63),
в Атырауской области - 10707(+17),
в Карагандинской области - 9751(+37),
в ВКО - 7767(+60),
в ЗКО - 6537(+29),
в городе Шымкент - 5146(+3),
в Алматинской области - 4818(+19),
в Жамбылской области - 3989(+12),
в СКО - 3725(+26),
в Павлодарской области - 3663(+18),
в Мангистауской области - 3249(+14),
в Костанайской области - 3241(+21),
в Кызылординской области -3212(+0),
в Акмолинской области - 3212(+26),
в Актюбинской области - 3165(+8),
в Туркестанской области - 3144(+24).
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