В Казахстане зарегистрированы 409 новых случаев КВИ

Всего в стране подтверждено 102696 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 15 августа 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Зарегистрированы 409 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

- симптомных носителей - 196,

- бессимптомных носителей - 213.

Всего в стране подтверждено 102696 случаев, из них:

в городе Алматы - 13826(+32),

в городе Нур-Султан -13544(+63),

в Атырауской области - 10707(+17),

в Карагандинской области - 9751(+37),

в ВКО - 7767(+60),

в ЗКО - 6537(+29),

в городе Шымкент - 5146(+3),

в Алматинской области - 4818(+19),

в Жамбылской области - 3989(+12),

в СКО - 3725(+26),

в Павлодарской области - 3663(+18),

в Мангистауской области - 3249(+14),

в Костанайской области - 3241(+21),

в Кызылординской области -3212(+0),

в Акмолинской области - 3212(+26),

в Актюбинской области - 3165(+8),

в Туркестанской области - 3144(+24).

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