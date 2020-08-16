Еще 842 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

Всего в стране выздоровели – 81 558 человек от COVID-19.

В Казахстане 842 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 3,

в городе Алматы - 13,

в городе Шымкент - 3,

в Акмолинской области - 33,

в Актюбинской области - 174,

в Атырауской области - 19,

в Восточно-Казахстанской области - 74,

в Жамбылской области - 11,

в Западно-Казахстанской области - 14,

в Карагандинской области - 392,

в Костанайской области - 25,

в Кызылординской области - 6,

в Мангистауской области - 6,

в Павлодарской области -28,

в Туркестанской области - 41.

Всего в стране выздоровели – 81 558 человек от COVID-19.

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