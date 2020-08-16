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Еще 842 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

Всего в стране выздоровели – 81 558 человек от COVID-19.

Фото : zakon.kz.16 августа 2020, 08:15

В Казахстане 842 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 3,
в городе Алматы - 13,
в городе Шымкент - 3,
в Акмолинской области - 33,
в Актюбинской области - 174,
в Атырауской области - 19,
в Восточно-Казахстанской области - 74,
в Жамбылской области - 11,
в Западно-Казахстанской области - 14,
в Карагандинской области - 392,
в Костанайской области - 25,
в Кызылординской области - 6,
в Мангистауской области - 6,
в Павлодарской области -28,
в Туркестанской области - 41.

Всего в стране выздоровели – 81 558 человек от COVID-19.


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