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ВОЗ зафиксировала новый суточный рекорд заражений КВИ в мире

По данным ВОЗ, еще никогда в мире за сутки не заражалось коронавирусом столько людей - почти 300 тысяч.

Фото : DW16 августа 2020, 09:17

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за последние 24 часа почти 300 тысяч новых заражений, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Это является рекордным суточным приростом с самого начала пандемии, - сообщила ВОЗ вечером в субботу, 15 августа.

При этом согласно данным экспертов, значительное число заражений просто не фиксируется статистикой. Существуют страны, в которых даже не делают тестов.

По данным ВОЗ, за 24 часа было зафиксировано 294 тысячи новых случаев заражения, что на 2 тысячи превышает предыдущий рекорд, поставленный 31-го июля. Наиболее пострадавшие страны в абсолютных числах - США, Бразилия и Индия. С начала пандемии зафиксировано более 21 миллиона случаев заражения. Число смертей превышает 755 тысяч.


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