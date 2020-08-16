Бой казахстанскго боксера Елеусинова за титул WBC сорвался прямо во время вечера бокса

Ожидается, что титульный бой Елеусинова и Райгосы все-таки состоится, но через неделю.

В ночь с 15 на 16 августа казахстанский боксер Даурен Елеусинов (8-0-1, 7 КО) должен был провести титульный бой в Мексике с местным бойцом Хуаном Карлосом Райгосой (16-15-3, 6 КО) за пояс WBC International в среднем весе, однако он был отменен, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Интересно, что Елеусинов узнал об отмене своего боя, когда вечер бокса уже начался. Местные власти воспрепятствовали проведению этого поединка, решив не рисковать репутацией такой уважаемой организации, как Всемирный боксерский совет (WBC).

Они напомнили, что Гвадалахара, где проходил турнир, входит в "красную" зону заражения коронавирусом COVID-19. Другие же бои этого турнира состоятся по запланированному графику.

Ожидается, что титульный бой Елеусинова и Райгосы все-таки состоится, но через неделю и в другом мексиканском городе — Мехико. Напомним, чемпион

Напомним, чемпионом мира в среднем весе по версии WBC является американский боксер Джермалл Чарло (30-0, 22 КО). Также в этом дивизионе двумя поясами владеет казахстанец Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) — IBF и IBO.

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