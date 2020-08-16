За прошедшие сутки зафиксированы 971 случаев заболевания пневмонией.

За сутки 5 человек скончались от пневмонии в Казахстане, сообщает zakon.kz

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 16 августа 2020 года.

За прошедшие сутки зафиксированы 971 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 5 летальных исходов.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 18465, летальных случаев - 216.

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