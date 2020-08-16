День спорта в Казахстане: Атлеты поздравили казахстанцев с праздником

Каждое третье воскресенье августа в Казахстане отмечается День спорта.

Каждое третье воскресенье августа в Казахстане отмечается День спорта, сообщает zakon.kz.

В специальной серии материалов olympic.kz наши атлеты рассказывают о значении спорта в их жизни, а также поздравляют всех болельщиков со знаменательным днем.

Кирилл Герасименко, настольный теннис



- Для меня спорт - это чистый разум здоровое тело и дух. Спорт - это то, о чем я пишу свою историю жизни. И поверьте, он много занимает места в этой книги жизни! Благодаря ему я приобрёл множество друзей с разных стран мира, большой жизненный опыт, повидал множество стран мира, приобрёл мудрость, решительность, умение преобладать над своими эмоциями. К слову, это далеко не весь список. Важно заниматься спортом, потому что, при физических нагрузках вы устаёте, и затем следует цикл саморазвития: лечь раньше спать, правильно питаться, отказ от вредных привычек, распорядок дня становится плановым и время не уходит в непонятное направление. Лично в моей жизни он играет большую роль, так как я этим зарабатываю на жизнь. Мне приходится работать изо дня в день, чтобы стать лучше, чем вчера. Стремление двигать свою «стену лимитов» постоянно растет. Поздравляю всех с праздником! Занимайтесь спортом.

Аян Бейсенбаев, триатлон



- Спорт стал для меня основой жизни. Он стал моим хобби, любимым занятием. Я приобрел уверенность, хорошее здоровье, целеустремленность. При этом научился побеждать над страхами и трудностями. Важно, что спорт придает силы и энергию, повышает здоровье и бодрость духа. Спорт для меня - это основное занятие, приносящее очень много положительных эмоций. Благодаря ему я многое понял и вживую увидел многие аспекты жизни. Призываю всех приобщаться к этому движению. Поздравляю вас!

Елена Потапенко, современное пятиборье



- Спорт для меня имеет большое значение. Благодаря ему, я стала тем человеком, которым я являюсь на данный момент. Я начала заниматься спортом в 6 лет и не помню себя без какой-либо физической активности. Помимо хорошей физической формы я приобрела свой жизненный опыт, стрессоустойчивость. Как и любой спортсмен я могу адаптироваться к каким-то непростым внешним факторам. Я много где бывала и встречала разных людей. Это очень интересно - знакомиться с культурой разных стран и общаться с людьми самых разных национальностей. Также мне посчастливилось быть знакомой с некоторыми людьми, которые вошли в историю мирового спорта. Преимущество спорта в том, что люди, которые им занимается, работают на грани, а иногда и за гранью человеческих возможностей. И в итоге мы имеем то, что в спорте очень сильные личности. Причем не только физически, но и ментально. Важно заниматься им, потому что он развивает физические качества, а также приучает к дисциплине. В спорте ты учишься грамотно распределять время, выстраивать свой график и правильно питаться, ведь без этого сложно добиться результатов. В моей жизни спорт играет одну из самых важных ролей. Я могу много от чего отказаться, а вот от спорта - нет. От всей души поздравляю всех с этим праздником!





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