Более 88 тонн продукции из Казахстана и Кыргызстана не пустили на территорию России

Пограничники пресекли несколько попыток незаконного ввоза на территорию региона.

Пограничное управление ФСБ России на российско-казахстанском участке госграницы пресекли несколько попыток незаконного ввоза на территорию региона более 88 тонн продукции из Казахстана и Кыргызстана, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщили сотрудники Управления Россельхознадзора по Оренбургской области.

Так, из Казахстана в сопровождении недействительных фитосанитарных сертификатов пытались ввезти 47,8 т фруктов и 1,5 т молочной продукции, а из Кыргызстана везли 14,9 т шерсти без ветеринарных сопроводительных документов, - говорится в сообщении.

Виновные лица привлечены к административной ответственности.

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