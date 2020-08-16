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Боец UFC Кормье объявил о завершении карьеры

В воскресенье американец проиграл соотечественнику Стипе Миочичу.

Фото : АР16 августа 2020, 12:54

Американский боец Даниэль Кормье, выступавший в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), объявил о завершении карьеры, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает телеканал ESPN, в воскресенье Кормье потерпел поражение от соотечественника Стипе Миочича на турнире UFC 252 и не смог завоевать титул чемпиона организации в тяжелом весе.

Меня не интересуют бои ни за что, кроме титулов, - сказал Кормье. - Я не думаю, что в будущем у меня будет титульный бой. Это был долгий путь, было здорово. Я только что дрался в своем последнем бою за титул, это был хороший бой.

Кормье 41 год, он начал спортивную карьеру в качестве борца вольного стиля, в составе сборной США принимал участие в Олимпийских играх и чемпионатах мира. На Играх-2004 в Афинах он уступил в поединке за третье место в весовой категории до 96 кг, в 2007 году американец стал бронзовым призером чемпионата мира в Баку. Американец владел двумя поясами чемпиона UFC - в полутяжелом и тяжелом весах. Всего на счету Кормье 22 победы и три поражения.


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