Столичным предпринимателям необходимо пройти онлайн-регистрацию для возобновления работы

Большая часть видов бизнеса, порядка 90%, может возобновить работу без проверки.

Предпринимателям Нур-Султана необходимо пройти регистрацию на портале InfoKazakhstan.kz, сообщает zakon.kz.

Всем субъектам бизнеса, чья деятельность разрешена с 17 августа 2020 года, необходимо ознакомиться с требуемыми санитарными нормами и пройти обязательную регистрацию на сайте InfoKazakhstan.kz.

Согласно постановлению главного санитарного врача г. Нур-Султан, опубликованного 16 августа 2020 года, определен порядок возобновления работы бизнеса в столице. Субъектам МСБ, чья деятельность разрешается с 17 августа 2020 года, необходимо получить Акт соответствия санитарным нормам, выдаваемый в электронном формате через сайт InfoKazakhstan.kz.

Национальная палата предпринимателей "Атамекен" в день принятия постановления главного санитарного врача 15 августа 2020 года запустила платформу InfoKazakhstan.kz, через которую каждый предприниматель сможет подать заявку на возобновление деятельности. Эта платформа освобождает вас, уважаемые предприниматели, от хождения по кабинетам, от сбора документов. Важно, что, войдя в платформу InfoKazakhstan.kz, часть ваших данных подгружается автоматически (название предприятия, БИН), заполнение остальных форм, займет не больше 10-15 минут. Необходимо учесть, что пока воспользоваться сервисом платформы возможно только в десктоп-версии через компьютер, мобильная версия пока работает не в полном функционале, – сообщил директор Палаты предпринимателей города Нур-Султан Алмат Джунусов.

Он подчеркнул, что большая часть видов бизнеса, порядка 90%, может возобновить работу без проверки, в уведомительном порядке, также через регистрацию на сайте InfoKazakhstan.kz.

При этом отсутствие проверки не означает, что ответственности нет. Общественный контроль, любой посетитель может отправить информацию о нарушении в контролирующие органы, – отметил Алмат Джунусов.

Отдельные виды бизнеса после регистрации на сайте InfoKazakhstan.kz должны в обязательном порядке пройти проверку на соответствие санитарным нормам. К ним относятся торгово-развлекательные комплексы (центры, торговые дома), торговые рынки пищевой продукцией, непродовольственные рынки, детские оздоровительные лагеря (пришкольные, загородные).

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