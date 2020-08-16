Глава Минкультуры посетила киностудию "Казахфильм" после пожара
Представители ответственных ведомств доложили Министру об обстоятельствах и хронологии развития пожара.
На "Казахфильме" прошло рабочее совещание с участием министра культуры и спорта РК по итогам ликвидации пожара, сообщает zakon.kz.
Глава Минкульта Актоты Раимкулова осмотрела место пожара на киностудии, который произошел в минувшую пятницу.
На встрече с представителями министерства присутствовали президент киностудии "Казахфильм" Акан Сатаев, заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров, представители ДВД и ДЧС Алматы.
Участники встречи провели осмотр места происшествия, где представители ответственных ведомств доложили Министру об обстоятельствах и хронологии развития пожара. Актоты Раимкулова поблагодарила всех, кто принимал участие в тушении пожара, - говорится на официальной странице киностудии в instagram.
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#KZFnews KAZ/RUS "Қазақфильм" киностудиясында орын алған төтенше жағдайға байланысты ҚР Мәдениет және спорт министрінің қатысуымен кездесу өтті Министрлік өкілдерімен кездесуге Ш.Айманов атындағы «Қазақфильм» киностудиясының президенті Ақан Сатаев, Алматы қаласы әкімінің орынбасары Ержан Бабақұмаров, Алматы қаласының ІІД және ТЖД өкілдері қатысты. Кездесу барысында өрт шыққан орындарда тексеру жүргізіліп, жауапты мекемелер өкілдері өрттің пайда болуының себебі мен хронологиясы туралы баяндама жасады. ҚР Мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұлова өртті сөндіруге қатысқан азаматтарға алғысын білдірді. ~ На "Казахфильме" прошло рабочее совещание с участием министра культуры и спорта РК по итогам ликвидации пожара. На встрече с представителями министерства присутствовали президент киностудии "Казахфильм" Акан Сатаев, заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров, представители ДВД и ДЧС г. Алматы. Участники встречи провели осмотр места происшествия, где представители ответственных ведомств доложили Министру об обстоятельствах и хронологии развития пожара. Актоты Раимкулова поблагодарила всех, кто принимал участие в тушении пожара. @mcs.govrk @aktotyraiymkulova @nurgisadaueshov @akansatayev
Ранее 14 августа на киностудии "Казахфильм" в Алматы произошел крупный пожар.
Пожарные прибыли через 7 минут после начала пожара. Открытым пламенем горели складированные стройматериалы под металлическим навесом. В ходе тушения пожара обнаружен второй очаг возгорания - деревянное строение.
Площадь возгорания очагов - 400 кв.м и 200 кв.м.
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