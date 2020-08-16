Глава Минкультуры посетила киностудию "Казахфильм" после пожара

Представители ответственных ведомств доложили Министру об обстоятельствах и хронологии развития пожара.

На "Казахфильме" прошло рабочее совещание с участием министра культуры и спорта РК по итогам ликвидации пожара, сообщает zakon.kz.

Глава Минкульта Актоты Раимкулова осмотрела место пожара на киностудии, который произошел в минувшую пятницу.

На встрече с представителями министерства присутствовали президент киностудии "Казахфильм" Акан Сатаев, заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров, представители ДВД и ДЧС Алматы. Участники встречи провели осмотр места происшествия, где представители ответственных ведомств доложили Министру об обстоятельствах и хронологии развития пожара. Актоты Раимкулова поблагодарила всех, кто принимал участие в тушении пожара, - говорится на официальной странице киностудии в instagram.

Ранее 14 августа на киностудии "Казахфильм" в Алматы произошел крупный пожар.

Пожарные прибыли через 7 минут после начала пожара. Открытым пламенем горели складированные стройматериалы под металлическим навесом. В ходе тушения пожара обнаружен второй очаг возгорания - деревянное строение.

Площадь возгорания очагов - 400 кв.м и 200 кв.м.

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