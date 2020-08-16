Алматинцам напомнили о наказании за купание в городских реках
Купание в запрещенных местах влечет административную ответственность.
Фото : wikimedia16 августа 2020, 14:44
В ДЧС города Алматы предупредили об опасности купании в городских реках, сообщает zakon.kz.
Согласно статьи 364 Кодекса РК об административных правонарушениях - нарушение правил общего водопользования, совершенное в виде: купания, забора воды для питьевых и бытовых нужд, водопоя скота, катания на маломерных судах и других плавучих средствах в запрещенных местах влечет административную ответственность.
Купание и катание в протекающих через Алматы реках (к примеру, Есентай Малая и Большая Алматинка), запрещено, так как они считаются небезопасными. В этой связи, во избежание несчастных случаев, ДЧС города Алматы призывают горожан не нарушать правила безопасности на водоемах! - отметил инженер отдела по ЧС Бостандыкского района Тажмагамбет Динмухамед.
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