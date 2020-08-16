К массовой вакцинации от коронавируса готовятся в России

Массовая вакцинация от коронавируса в России начнется примерно через месяц.

Массовая вакцинация от коронавируса в России начнется примерно через месяц, после того, как будет произведено необходимое количество вакцины, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил РИА Новости директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Ранее он заявил, что пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса планируется начать через 7-10 дней, участие в них будут принимать несколько десятков тысяч человек.

Массовая вакцинация будет с некоторой задержкой, только из-за того, что основная масса наработанной вакцины пойдёт на пострегистрационное исследование. После этого, остальная продукция пойдёт на гражданский оборот. Задержка 2-3 недели, может быть, месяц,- рассказал Гинцбург.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!