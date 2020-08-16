Ряд зданий в Медеуском районе Алматы отключат от холодной воды

В ГКП "Алматы су" обещают справиться с ремонтом за один день.

18 августа с 9-ти до 20-ти часов будет ограничено холодное водоснабжение в часть жилых домов, расположенных на территории Медеуского района, сообщает zakon.kz.

Вынужденная мера коснется домов расположенных на улицах: Ахундова, Беимбета, Бестужева, Блока, Гурилева, Кабилова, Каратальская, Клубная, Лисаковского, Менделеева, Набережная, Полетаева, Погодина, Рубцовская, Сазановская, Сарбайская, Сырдарьинская, Таирова, Татибекова, Титова, Тюленина, Уштобинская, Халиулина, Чаплина, Щучинская, Экибастузская.

В ГКП "Алматы су" объясняют отключение воды тем, что им необходимо подключить к магистральным сетям новые водопроводы.

В организации просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Телефон для справок: 274-66-66.

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