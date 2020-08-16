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Лукашенко на митинге: стою перед вами на коленях

Я не сторонник улиц и площадей, я не сторонник митингов. Это не моя вина, что мне пришлось позвать вас на помощь, — заявил президент Беларуси.

Фото : belta.by16 августа 2020, 17:57

Александр Лукашенко выступил перед собравшимися на митинге в Минске, сообщает zakon.kz.

В Минске проходит акция в поддержку действующего президента Александр Лукашенко организованная на фоне протестов оппозиции. На акции собралось несколько тысяч человек. Выступив перед собравшимися с речью, Лукашенко заявил, что встает перед ними на колени, передает телеканал 360°.

Беларусь погибнет как государство, если согласится провести повторные выборы президента, - сказал переизбранный глава государства. - Я позвал вас сюда не для того, что вы меня защитили. Я позвал вас, чтобы вы смогли защитить свою независимость, своих жен, сестер и детей, - добавил он.

По его словам, он хорошо помнит 90-е годы, когда он пообещал все собравшимся на минских площадях, что больше не допустит таких митингов.

Я не сторонник улиц и площадей, я не сторонник митингов. Это не моя вина, что мне пришлось позвать вас на помощь, — заявил президент Беларуси.

Он заявил, что белорусы погибнут, как нация, если пойдет на поводу у тех стран, которые требуют провести новые выборы. По его словам, на границах страны уже "лязгают гусеницами" войска НАТО.


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