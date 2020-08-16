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В Алматинской области убит предприниматель

Известно, что это не первое покушение на него.

Фото : Корреспондент.net16 августа 2020, 18:18

В Алматинской области ночью был убит предприниматель. На месте преступления работает полиция, сообщает zakon.kz.

Житель села Ащысай находясь в своем доме, получил проникающее ножевое ранение в брюшную полость. Был доставлен в больницу села Шелек, однако спасти его не удалось –от полученного ранения он скончался.

Известно, что это не первое покушение на него. В данный момент в селе собрались местные жители, требующих как можно скорее найти и наказать убийц.

Начато досудебное расследование по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса РК "Убийство". Проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на задержание подозреваемых. Ситуация находится на контроле местных исполнительных и правоохранительных органов, - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.


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