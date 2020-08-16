В Нур-Султане запускают пригородные маршруты

Курсировать автобусы будут с 6:00 до 22:00 часов.

Фото : cts

17 августа в Нур-Султане запускают пригородные маршруты, сообщает zakon.kz. Курсировать автобусы будут с 6:00 до 22:00 часов. Все пригородные автобусы, как и городские, будут проходить дезинфекцию, - говорится в сообщении пресс-службы City Transportation Systems. В ведомстве попросили пассажиров соблюдать масочный режим. Оплата за проезд производится безналичным расчетом. По проездным информация будет предоставлена позже. 22, 23 августа общественный транспорт будет приостановлен согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача города Нур-Султан.

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