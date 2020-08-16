Горячие новости
Читайте также

В Нур-Султане запускают пригородные маршруты

Курсировать автобусы будут с 6:00 до 22:00 часов.

Фото : cts16 августа 2020, 20:03

17 августа в Нур-Султане запускают пригородные маршруты, сообщает zakon.kz.

Курсировать автобусы будут с 6:00 до 22:00 часов.

Все пригородные автобусы, как и городские, будут проходить дезинфекцию, - говорится в сообщении пресс-службы City Transportation Systems.

В ведомстве попросили пассажиров соблюдать масочный режим.

Оплата за проезд производится безналичным расчетом.

По проездным информация будет предоставлена позже.

22, 23 августа общественный транспорт будет приостановлен согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача города Нур-Султан.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты