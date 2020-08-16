Землетрясение произошло в 237 км от Алматы
Эпицентр землетрясения расположен на территории Казахстана в Райымбекском районе Алматинской области.
Фото : SunPress16 августа 2020, 20:19
16 августа в 19:06 по времени Нур-Султана зарегистрировано землетрясение, сообщает zakon.kz о ссылкой на сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК".
Эпицентр землетрясения расположен на территории Казахстана в Райымбекском районе Алматинской области.
Энергетический класс землетрясения 8.7.
Магнитуда MPV 4.2.
Координаты эпицентра 42.51° с.ш. 79.66° в.д.
Глубина 25 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
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