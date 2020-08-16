Горячие новости
Читайте также

Землетрясение произошло в 237 км от Алматы

Эпицентр землетрясения расположен на территории Казахстана в Райымбекском районе Алматинской области.

Фото : SunPress16 августа 2020, 20:19

16 августа в 19:06 по времени Нур-Султана зарегистрировано землетрясение, сообщает zakon.kz о ссылкой на сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК".

Эпицентр землетрясения расположен на территории Казахстана в Райымбекском районе Алматинской области.

Энергетический класс землетрясения 8.7.

Магнитуда MPV 4.2.

Координаты эпицентра 42.51° с.ш. 79.66° в.д.

Глубина 25 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты