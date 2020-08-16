NBC News: Трамп перед выборами хочет встретится с Путиным

Целью такой встречи в Белом доме называют объявление о прогрессе в выработке соглашения по контролю над ядерными вооружениями.

Президент США Дональд Трамп сообщил помощникам, что хотел бы лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным до ноябрьских выборов, передает zakon.kz.

Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По данным сразу четырех собеседников NBC News, такое пожелание Трамп высказал своим помощникам, и люди в его команде уже "прорабатывают потенциальные даты и места". По мнению республиканца, ее можно было бы провести в Нью-Йорке, где в сентябре пройдет юбилейная сессия Генассамблеи ООН.

Целью такой встречи в Белом доме называют объявление о прогрессе в выработке соглашения по контролю над ядерными вооружениями. Одним из вариантов американская сторона считает подписание лидерами двух стран проекта соглашения о дальнейших переговорах по продлению СНВ-3.

По словам собеседников телеканала, Трамп рассматривает встречу с Путиным как возможность укрепления своих позиций в борьбе за президентское кресло, а также продемонстрировать, что он способен заключать соглашения.

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