В Актау ищут 18-летнего парня

Его отец просит помощи горожан в поисках его сына.

14 августа Абай Абзал вышел из дома в 26 микрорайоне города Актау и не вернулся, сообщает zakon.kz.

15 августа родные пропавшего заявили в полицию. Его отец Максат Такенов написал заявление. Мужчина просит помощи горожан в поисках его сына, передает Lada.kz.

Он был одет: темно-синяя футболка, бежевые шорты, серая бейсболка и черные кроссовки.

Если кто-либо обладает информацией о нахождении Абзала Абая, просьба сообщать по номеру: +7 701 654 39 17 (Максат Такенов).

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!