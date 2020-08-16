В Актау ищут 18-летнего парня
Его отец просит помощи горожан в поисках его сына.
Фото : Lada.kz16 августа 2020, 22:47
14 августа Абай Абзал вышел из дома в 26 микрорайоне города Актау и не вернулся, сообщает zakon.kz.
15 августа родные пропавшего заявили в полицию. Его отец Максат Такенов написал заявление. Мужчина просит помощи горожан в поисках его сына, передает Lada.kz.
Он был одет: темно-синяя футболка, бежевые шорты, серая бейсболка и черные кроссовки.
Если кто-либо обладает информацией о нахождении Абзала Абая, просьба сообщать по номеру: +7 701 654 39 17 (Максат Такенов).
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