Террористы напали на отель в Сомали – есть погибшие и раненые

Подразделения сомалийской армии ведут интенсивную перестрелку с террористами.

По меньшей мере пять человек погибли в столице Сомали Могадишо при нападении боевиков на Elite Hotel, расположенный на городской набережной, передает zakon.kz.

Об этом сообщил портал Somali Guardian со ссылкой на сомалийские службы безопасности.

Перед этим у входа в отель прогремел взрыв — взлетел на воздух припаркованный автомобиль, начиненный взрывчаткой.

Поступают сообщения о том, что подразделения сомалийской армии ведут интенсивную перестрелку с террористами. Согласно имеющимся данным, террористы забаррикадировались на пятом этаже гостиницы. Есть предварительная информация о погибших, сообщается о смерти в результате высокопоставленного сотрудника министерства информации Сомали - отель пользуется популярностью у столичной элиты.

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