Горячие новости
Читайте также

Террористы напали на отель в Сомали – есть погибшие и раненые

Подразделения сомалийской армии ведут интенсивную перестрелку с террористами.

Фото : Vesti.Az16 августа 2020, 23:21

По меньшей мере пять человек погибли в столице Сомали Могадишо при нападении боевиков на Elite Hotel, расположенный на городской набережной, передает zakon.kz.

Об этом сообщил портал Somali Guardian со ссылкой на сомалийские службы безопасности.

Перед этим у входа в отель прогремел взрыв — взлетел на воздух припаркованный автомобиль, начиненный взрывчаткой.

Поступают сообщения о том, что подразделения сомалийской армии ведут интенсивную перестрелку с террористами. Согласно имеющимся данным, террористы забаррикадировались на пятом этаже гостиницы. Есть предварительная информация о погибших, сообщается о смерти в результате высокопоставленного сотрудника министерства информации Сомали - отель пользуется популярностью у столичной элиты.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты