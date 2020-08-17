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В ООН просят $556 млн на восстановление Бейрута

Деньги пойдут на продовольственную помощь, реконструкцию больниц и школ, а также на приюты для бездомных семей.

Фото : Кадр из видео17 августа 2020, 00:30

Организация Объединенных Наций призвала предоставить Ливану помощь в размере 565 миллионов долларов после взрыва в Бейруте, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Эти средства пойдут на чрезвычайную помощь, а также на восстановление и реконструкцию города после взрыва, то есть на реализацию первой и частично второй фаз масштабной гуманитарной операции в Ливане. На предоставление стране долгосрочной поддержки в области восстановления и развития нужны миллиарды, - сообщили в организации.

Деньги пойдут на продовольственную помощь, реконструкцию больниц и школ, а также на приюты для бездомных семей. В результате взрыва погибло более 170 человек.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора города, пострадала половина зданий города.


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