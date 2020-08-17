В столице Таиланда прошел антиправительственный митинг

В последние недели демонстрации под руководством студентов проходят почти ежедневно. Несколько лидеров протеста были арестованы.

Антиправительственный митинг, собравший более десяти тысяч человек, состоялся в Бангкоке, сообщает zakon.kz.

Как передает ТАСС, свыше 10 тысяч демонстрантов вышли на акцию протеста к Монументу свободы в столице Таиланда. Они хотят пересмотра Конституции, а также призывают к реформе монархии. Одним из требований участников митинга стало введение выборов членов Сената вместо назначения.

В последние недели демонстрации под руководством студентов проходят почти ежедневно. Несколько лидеров протеста были арестованы. За акцией протеста наблюдали около 600 сотрудников полиции.

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