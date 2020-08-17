Анджелина Джоли запретила детям навещать родителей Брэда Питта

Дети не видели бабушку и дедушку с 2016 года.

Актриса Анджелина Джоли запретила своим шестерым детям общаться с бабушкой и дедушкой по отцовской линии, сообщает zakon.kz.

По словам источника The Sun, родители Питта не видели своих внуков с 2016 года.

До развода знаменитая пара часто привозила детей к родителям Питта. При этом у Джоли со свекровью самого начала были натянутые отношения. Мать актера - консервативная христианка, она выступает против однополых браков. Однако Джоли придерживается либеральных взглядов.

Дети также не присутствовали на недавнем юбилее бабушки. Джейн Питт отметила 80-летие в Калифорнии.

Пара Джоли и Питт вместе воспитывали шестерых детей. Из них трое — приемные.

Ранее Анджелина Джоли и Брэд Питт заявили, что расстались ради благополучия семьи. По словам Джоли, некоторые люди воспользовались ее молчанием, в результате чего начала появляться лживая информация о причинах их развода.

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