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Анджелина Джоли запретила детям навещать родителей Брэда Питта

Дети не видели бабушку и дедушку с 2016 года.

Фото : Politeka17 августа 2020, 01:45

Актриса Анджелина Джоли запретила своим шестерым детям общаться с бабушкой и дедушкой по отцовской линии, сообщает zakon.kz.

По словам источника The Sun, родители Питта не видели своих внуков с 2016 года.

До развода знаменитая пара часто привозила детей к родителям Питта. При этом у Джоли со свекровью самого начала были натянутые отношения. Мать актера - консервативная христианка, она выступает против однополых браков. Однако Джоли придерживается либеральных взглядов.

Дети также не присутствовали на недавнем юбилее бабушки. Джейн Питт отметила 80-летие в Калифорнии.

Пара Джоли и Питт вместе воспитывали шестерых детей. Из них трое — приемные.

Ранее Анджелина Джоли и Брэд Питт заявили, что расстались ради благополучия семьи. По словам Джоли, некоторые люди воспользовались ее молчанием, в результате чего начала появляться лживая информация о причинах их развода.


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