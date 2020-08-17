17 августа лишь на юге и западе РК ожидается погода без осадков

На большей части страны ожидаются дожди, местами грозы, шквалистый ветер, возможен град.

На большей части территории Казахстана – неустойчивый характер погоды, связанный с прохождением циклона, с чем ожидаются дожди, местами грозы, шквалистый ветер, возможен град, сообщает zakon.kz.

Лишь на юге и западе погода преимущественно без осадков. Местами по РК ожидается усиление ветра, на западе республики с пыльной бурей, на севере и в центральном регионах страны - туман, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Акмолинской, Туркестанской, днем Алматинской области ожидается местами гроза, усление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Карагандинской, Костанайской областях ожидаются местами гроза, шквал, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, в Карагандинской, Костанайской областях – туман.

В Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Восточно-Казахстанской областях днем местами усиление ветра 15-20 м/с, в Атырауской области с пыльной бурей, в Мангистауской области местами гроза.

В Павлодарской, на севере Западно-Казахстанской области ожидается местами гроза, град, местами в Павлодарской, днем в Западно-Казахстанской области ветер - 15-20 м/с.

В Актюбинской области местами ожидается гроза, шквал, днем местами усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. В Северо-Казахстанской области ожидается местами гроза, ветер 15-20 м/с, днем местами шквал, возможен град, ночью местами – туман.

Днем в Алматинской области сохраняется сильная жара.

На большей части Атырауской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, на востоке Актюбинской, на юге Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 31°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 22°, ясно.

Прогноз погоды на 17 августа.

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