Горячие новости
Читайте также

Где смотреть трансляцию матча "Динамо" Брест — "Астана" в отборе Лиги Чемпионов

Отметим, что "Астана" на данный момент занимает второе место в Казахстанской Премьер-Лиге, она на два очка отстает от алматинского "Кайрата"

Фото : Sports.kz17 августа 2020, 06:25

В матче первого отборочного раунда Лиги Чемпионов "Астана" на выезде сыграет с командой "Динамо" Брест, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Это противостояние пройдет в ночь со вторника на среду и начнется в 00:00 по времени Нур-Султана, прямая трансляция на телеканале "Qazsport".

Поединок будет состоять из одной игры, ее победитель выйдет в следующий раунд турнира, а проигравший попадет во второй отборочный этап Лиги Европы.

Отметим, что "Астана" на данный момент занимает второе место в Казахстанской Премьер-Лиге, она на два очка отстает от алматинского "Кайрата", при этом у нее одна игра в запасе.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты