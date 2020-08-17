Где смотреть трансляцию матча "Динамо" Брест — "Астана" в отборе Лиги Чемпионов

Отметим, что "Астана" на данный момент занимает второе место в Казахстанской Премьер-Лиге, она на два очка отстает от алматинского "Кайрата"

В матче первого отборочного раунда Лиги Чемпионов "Астана" на выезде сыграет с командой "Динамо" Брест, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Это противостояние пройдет в ночь со вторника на среду и начнется в 00:00 по времени Нур-Султана, прямая трансляция на телеканале "Qazsport".

Поединок будет состоять из одной игры, ее победитель выйдет в следующий раунд турнира, а проигравший попадет во второй отборочный этап Лиги Европы.

Отметим, что "Астана" на данный момент занимает второе место в Казахстанской Премьер-Лиге, она на два очка отстает от алматинского "Кайрата", при этом у нее одна игра в запасе.





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