Офтальмолог объяснила, почему мужчины и женщины по-разному видят цвета

У женщин реже встречаются цветовые аномалии.

Врач-офтальмолог Ирина Лещенко расссказала, почему мужчины и женщины по-разному видят цвета, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Дальтонизм — так в быту часто называют все нарушения восприятия цвета у людей. Но это неверно: дальтонизм — это выпадение из восприятия целого цвета. А гораздо чаще встречаются такие нарушения, которые связаны с невосприимчивостью к отдельным оттенкам, рассказала в интервью врач-офтальмолог высшей категории, кандидат медицинских наук, доцент кафедры глазных болезней национального медико-хирургического Центра им. Пирогова, директор по клиническим вопросам компании Johnson & Johnson Vision в России и СНГ Ирина Лещенко.

Больше распространено такое явление, когда люди аномально воспринимают какой-то один цвет. Они не видят оттенки, не могут сказать: салатовый это или зеленый. Обычно все эти нарушения врожденные, они связаны с аномалией колбочек, которые в сетчатке отвечают за центральное зрение и за цветовое, — отметила Ирина Лещенко.

По ее словам, возможны и приобретенные нарушения цветовосприятия, но они касаются именно различения оттенков, а не выпадения целого цвета.

Художники часто говорят об этом после экстракции катаракты, когда собственный хрусталик убирают, заменяют его искусственным – тогда по-другому они видят цвета, чем до этого. Или когда начинает прогрессировать катаракта, зрение становится все хуже, мутнее. Бывают похожие состояния при отравлениях, когда это сказывается на зрительном нерве, — рассказала Ирина Лещенко.

Она добавила, что никогда нельзя быть уверенным, что другой человек воспринимает какой-то цвет так же, как ты. При этом, как правило, такие нарушения восприятия чаще встречаются у мужчин.

Я все время говорю мужу, что у него куртка темно-синяя, он говорит, что она – коричневая. Но я считаю, что я права, потому что мужчины хуже различают цвета, это доказано. Женщинам в этом больше веры, у них реже встречаются цветовые аномалии. То, что иногда мы одни и те же цвета видим по-разному, это правда. Никогда нельзя сказать, что другие видят эти цвета так же, как и ты, — подытожила Ирина Лещенко.

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