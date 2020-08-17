Аэропорт Дубая начал использовать собак для обнаружения COVID-19
Дубай открылся для туристов в июле.
Власти Дубая теперь привлекают кинологов и собак для помощи в борьбе с коронавирусом в аэропорту, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
Задача собак состоит в том, чтобы, буквально, вынюхивать пассажиров, болеющих коронавирусом. В ходе исследований точность обоняния составляла 92 процента, - пишет ravel and Leisure.
Нюх собак острее человеческого во много раз, поэтому его часто используют для поиска бомб или наркотиков.
Обучение собак обнаружению коронавируса – серьезное и длительное. Для этого требуется лаборатория, специальное оборудование и пот заболевших людей.
Аэропорт Дубая первым решил использовать собак для борьбы с коронавирусом. Они будут работать дистанционно, не вступая в контакт с людьми.
Дубай открылся для туристов в июле. От путешественников требуется справка об отрицательном результате на COVID-19, полученная не ранее, чем за 96 часов до поездки.
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