Горячие новости
Читайте также

Мужчина из ВКО украл из больницы коляску для продажи

Он продал коляску инвалиду III группы.

Фото : china.com17 августа 2020, 07:22

В Восточно-Казахстанской области мужчина украл инвалидную коляску из Бородулихинском районном центральной больницы, сообщает zakon.kz со ссылкой на @yknews.kz.

27 июля главный врач Бородулихинской центральной районной больницы сообщил в полицию, что неизвестные из коридора здания поликлиники тайно похитили инвалидную коляску стоимостью 71 000 тенге, — рассказал временно исполняющий обязанности начальника ДП ВКО полковник полиции Джанболат Калетаев.


Бородулихинские сыщики вычислили похитителя и выяснили, что житель села Бородулиха украл средство передвижения не для себя. Он продал коляску инвалиду III группы.

В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК (Кража»). Коляска вернулась в Бородулихинскую ЦРБ. Но инвалид, лишившийся украденной коляски, не остался без внимания.

Руководством отдела полиции Бородулихинского района была приобретена новая инвалидная коляска и подарена гражданину, — сообщает пресс-служба департамента полиции ВКО.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

С удивительным преступлением столкнулись в Бородулихинском районном отделе полиции, передаёт корреспондент @yknews.kz . ⠀ — 27 июля главный врач Бородулихинской центральной районной больницы сообщил в полицию, что неизвестные из коридора здания поликлиники тайно похитили инвалидную коляску стоимостью 71 000 тенге, — рассказал временно исполняющий обязанности начальника ДП ВКО полковник полиции Джанболат Калетаев. ⠀ Бородулихинские сыщики вычислили похитителя и выяснили, что житель села Бородулиха украл средство передвижения не для себя. Он продал коляску инвалиду III группы. ⠀ В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК (Кража»). Коляска вернулась в Бородулихинскую ЦРБ. Но инвалид, лишившийся украденной коляски, не остался без внимания. ⠀ — Руководством отдела полиции Бородулихинского района была приобретена новая инвалидная коляска и подарена гражданину, — сообщает пресс-служба департамента полиции ВКО.

Публикация от ШҚО Полиция департаменті (@eastkazpolice) 16 Авг 2020 в 2:53 PDT


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты