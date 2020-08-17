Мужчина из ВКО украл из больницы коляску для продажи

Он продал коляску инвалиду III группы.

В Восточно-Казахстанской области мужчина украл инвалидную коляску из Бородулихинском районном центральной больницы, сообщает zakon.kz со ссылкой на @yknews.kz.

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27 июля главный врач Бородулихинской центральной районной больницы сообщил в полицию, что неизвестные из коридора здания поликлиники тайно похитили инвалидную коляску стоимостью 71 000 тенге, — рассказал временно исполняющий обязанности начальника ДП ВКО полковник полиции Джанболат Калетаев.

Руководством отдела полиции Бородулихинского района была приобретена новая инвалидная коляска и подарена гражданину, — сообщает пресс-служба департамента полиции ВКО.

Бородулихинские сыщики вычислили похитителя и выяснили, что житель села Бородулиха украл средство передвижения не для себя. Он продал коляску инвалиду III группы.В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК (Кража»). Коляска вернулась в Бородулихинскую ЦРБ. Но инвалид, лишившийся украденной коляски, не остался без внимания.

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