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Число жертв коронавируса в США превысило 170 тыс.

По данным Университета Джонса Хопкинса, больше всего летальных исходов зафиксировано в штате Нью-Йорк - 32 840.

Фото : zakon.kz.17 августа 2020, 07:48

Число умерших от вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило 170 тыс, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

Больше всего летальных исходов зафиксировано в штате Нью-Йорк (32 840), за ним следуют Нью-Джерси (15 912) и Калифорния (11 234). США лидируют в мире по числу инфицированных коронавирусом: в стране заразились свыше 5,4 млн человек, выздоровели более 1,8 млн пациентов.

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом на планете превышает 21,59 млн, умерли свыше 773,6 тыс. человек, вылечились более 13,59 млн.


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