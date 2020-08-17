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Еще 1219 человек вылечились от коронавируса в Казахстане

Всего в стране выздоровели – 82 777 человек от COVID-19.

Фото : zakon.kz.17 августа 2020, 08:16

В Казахстане 1219 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 5,
в Акмолинской области - 90,
в Актюбинской области - 158,
в Алматинской области - 84,
в Атырауской области - 390,
в Восточно-Казахстанской области - 76,
в Западно-Казахстанской области - 9,
в Карагандинской области - 359,
в Костанайской области - 5,
в Павлодарской области -15,
в Туркестанской области - 28.

Всего в стране выздоровели – 82 777 человек от COVID-19.


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