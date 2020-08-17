Еще 1219 человек вылечились от коронавируса в Казахстане

Всего в стране выздоровели – 82 777 человек от COVID-19.

В Казахстане 1219 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 5,

в Акмолинской области - 90,

в Актюбинской области - 158,

в Алматинской области - 84,

в Атырауской области - 390,

в Восточно-Казахстанской области - 76,

в Западно-Казахстанской области - 9,

в Карагандинской области - 359,

в Костанайской области - 5,

в Павлодарской области -15,

в Туркестанской области - 28.

Всего в стране выздоровели – 82 777 человек от COVID-19.

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