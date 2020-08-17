Гонщик "Астаны" вошел в ТОП-5 по итогам "Критериум Дофине"

Мигель Анхель Лопес в итоговом протоколе расположился на пятой строчке.

Во Франции завершилась веломногодневка "Критериум Дофине" — лучшим у "Астаны" по ее итогам стал колумбиец Мигель Анхель Лопес, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Лидером генеральной классификации стал Даниэль Мартинес из команды EF Pro Cycling, второе место занял Тибо Пино (Groupama FDJ), третье — Гийом Мартен (Cofidis). Мигель Анхель Лопес в итоговом протоколе расположился на пятой строчке.

Велогонка "Критериум Дофине" (Франция)

Пятый этап. 142,5 км

1. Сепп Кусс (США, Jumbo-Visma) — 3:58:39

2. Даниэль Мартинес (Колумбия, EF Pro Cycling) — +0:27

3. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) — +0:30

12. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, "Астана") — +1:53

15. Алексей Луценко (Казахстан, "Астана") — +10:20

29. Луис Леон Санчес (Испания, "Астана") — +12:16

31. Горка Исагирре Инсаусти (Испания, "Астана") — +12:16

76. Мерхави Кудус (Эритрея, "Астана") — +33:38

102. Никита Стальнов (Казахстан, "Астана") — +33:38

Генеральная классификация:

1. Даниэль Мартинес (Колумбия, EF Pro Cycling) — 21:44:58

2. Тибо Пино (Франция, Groupama FDJ) — +0:29

3. Гийом Мартен (Франция, Cofidis) — +0:41

5. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, "Астана") — +1:38

31. Горка Исагирре Инсаусти (Испания, "Астана") — +45:43

35. Алексей Луценко (Казахстан, "Астана") — +50:11

57. Луис Леон Санчес (Испания, "Астана") — +1:12:07

81. Мерхави Кудус (Эритрея, "Астана") — +1:41:51

103. Никита Стальнов (Казахстан, "Астана") — +2:07:48.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!