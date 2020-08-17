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Телеканалы и радиостанции приостановят работу 19 августа

Казтелерадио будет проводить планово-профилактические работы.

Фото : https://b1.m24.ru/c/1273650.580xp.jpg17 августа 2020, 08:26

Ретрансляция телерадиоканалов по всей территории Казахстана будет приостановлена 19-ого августа с 3 до 17 часов, сообщает zakon.kz.

Компания будет проводить планово-профилактические работы, сообщается на сайте АО "Казтелерадио".

Данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств, - сообщается на сайте компании.

В АО "Казтелерадио" принесли извинения за временные неудобства.

В последний раз временное отключение проводилось 15-ого января.


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