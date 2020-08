Евросоюз выразил поддержку протестующим в Беларуси

Глава дипломатии Евросоюза заявил, что ЕС поддерживает беларусов, которые протестуют против нарушения властями страны прав человека и основных свобод, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Об этом Жозеп Боррель написал в своем Twitter.

Он отметил, что в воскресенье, 16 августа, сотни тысяч белорусов вышли на мирный митинг и потребовали "освобождения политических заключенных, судебного преследования виновных в жестокости полиции и настоящих выборов".

Hundreds of thousands of Belarusians were out today demonstrating peacefully, demanding release of political prisoners, prosecution of those responsible for police brutality, and real elections.



The EU stands by the Belarusian people.