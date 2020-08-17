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Евросоюз выразил поддержку протестующим в Беларуси

9 августа в Беларуси начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов выборов.

Фото : DW17 августа 2020, 08:58

Глава дипломатии Евросоюза заявил, что ЕС поддерживает беларусов, которые протестуют против нарушения властями страны прав человека и основных свобод, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Об этом Жозеп Боррель написал в своем Twitter.

Он отметил, что в воскресенье, 16 августа, сотни тысяч белорусов вышли на мирный митинг и потребовали "освобождения политических заключенных, судебного преследования виновных в жестокости полиции и настоящих выборов".

ЕС поддерживает беларусский народ, — написал Боррель.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.


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