Боец UFC Мария Агапова стала бренд-амбассадором Parimatch

Parimatch — международный онлайн-букмекер с 26-летней историей.

Первая казахстанка в истории UFC Мария Агапова и международный онлайн-букмекер Parimatch подписали контракт о сотрудничестве. Теперь Мария — бренд-амбассадор компании.

Это дерзкий, смелый и энергичный бренд, который заряжает на победу! Мне приятно быть частью компании, которая поддерживает и развивает спорт в Казахстане. Надеюсь, что UFC станет еще более популярным! Смотрите бои и заряжайтесь на победу! — сказала Мария Агапова.

Сейчас на счету Марии 9 побед и 1 поражение. Следующий бой Марии запланирован на 22 августа в Лас-Вегасе. Ее соперницей станет американка Шэна Добсон. Напомним, что 13 июня Агапова дебютировала в UFC победой сабмишеном в первом раунде над Ханной Сайферс из США.

Parimatch — международный онлайн-букмекер с 26-летней историей. Помимо нашей страны, компания представлена в России, Украине, Беларуси, Индии, Китае, Кипре, Танзании и Таджикистане.

Официальный бренд-амбассадор букмекера — звезда UFC Конор Макгрегор. В Казахстане бренд представляют боец MMA Артем Резников, вратарь АФК "Кайрат" Лео Игита и боксер Виктор Коточигов. Официальные партнеры бренда — АФК "Кайрат", ФК "Астана" и ФК "Актобе".

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