141 человек заболели пневмонией.

Два человека скончались от пневмонии за сутки в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зафиксирован 141 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 2 летальных исхода.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 18606, летальных случаев - 218.

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