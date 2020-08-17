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Два человека скончались от пневмонии за сутки 

141 человек заболели пневмонией.

Фото : inform.kz17 августа 2020, 09:06

Два человека скончались от пневмонии за сутки в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зафиксирован 141 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 2 летальных исхода.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 18606, летальных случаев - 218.


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