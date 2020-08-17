Опрос показал отставание Трампа от Байдена

77-летний Джо Байден является одним из кандидатов на пост президента США от партии Демократов, которые пройдут 3 ноября 2020 года.

Президент США Дональд Трамп сократил отставание по популярности среди избирателей от Джо Байдена, который является главным соперником Трампа на предстоящих президентских выборах. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенные службой SSRS по заказу CNN, передает zakon.kz.

Фаворитом президентской гонки по-прежнему остается Байден, который ранее представил кандидатуру Камалы Харрис на пост вице-президента в том случае, если он одержит победу на выборах.

Так, за демократов выразили готовность проголосовать 50% респондентов. За Трампа и действующего вице-президента Майкла Пенса готовы проголосовать 46% опрошенных. При этом, большинство опрошенных заявили, что относятся к предстоящим президентским выборам "с огромным энтузиазмом".

77-летний Джо Байден является одним из кандидатов на пост президента США от партии Демократов, которые пройдут 3 ноября 2020 года.

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