Запрет на продажу алкоголя и табака снимают в Южной Африке

Связанный с коронавирусом запрет на покупку алкоголя и сигарет вступил в силу 27 марта.

Южная Африка отменит запрет на продажу алкоголя и табачных изделий в понедельник. Об этом заявил президент Сирил Рамафоса, передает zakon.kz со ссылкой на Global Times.

Он также объявил о снятии "почти всех ограничений" на экономическую деятельность.

Связанный с коронавирусом запрет на покупку алкоголя и сигарет вступил в силу 27 марта. Продажа алкоголя была запрещена, чтобы ослабить нагрузку на больницы - врачи сосредоточили все свои силы на COVID-19.

Южная Африка по-прежнему занимает пятое место в мире по количеству случаев заболевания коронавирусом. В воскресенье было зарегистрировано более 583 650 случаев заражения. По меньшей мере 11 677 человек умерли.

Президент страны отметил, что за последнюю неделю число новых подтвержденных случаев заболевания снизилось с пикового уровня в 12 000 до 5000. Число активных случаев заболевания сократилось примерно до 105 000, а показатель выздоровления возрос до 80 процентов. Число госпитализированных пациентов COVID-19 сократилось с 10 000 до 4000 с начала августа.

Все указывает на то, что Южная Африка достигла пика и вышла за пределы, - сказал Рамафоса.

Он призвал южноафриканцев не терять бдительности и "не успокаиваться, несмотря на признаки надежды".

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