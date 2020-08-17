Схему хищений в "Астана РЭК" назвали в Антикоррупционной службе

Зампредседателя АО и его подчиненные подозреваются в мошенничестве.

Антикоррупционной службой Нур-Султана начато досудебное расследование в отношении должностных лиц АО "Астана РЭК" (единственный акционер акимат Нур-Султана) по факту хищения денежных средств АО путем мошенничества, передает zakon.kz.

В результате проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий изобличены заместитель председателя правления АО, а также его подчиненные - руководитель Сарыаркинского РЭК и руководитель Сбыта АО, которые в период 2020 года похитили денежные средства АО на сумму свыше 50 млн тенге, путем снижения объема фактического потребления электроэнергии юридических лиц (торгово-развлекательных и бизнес-центров и др.), списанного в виде потерь.

Схема хищения выглядит следующим образом: из 100% подлежащих уплате в АО денежных средств за потребленную юридическими лицами электроэнергию, 30% должностные лица АО присваивали в виде отката, 50% списывалось в виде потерь и лишь 20% фактически оплачивалось в АО. Таким образом, АО недополучало 80% из начисленных сумм за потребленную юридическими лицами электроэнергию.

Заместитель председателя правления АО и руководитель Сбыта АО в соответствии со ст.128 УПК РК задержаны и водворены в ИВС ДП Нур-Султана.

Предварительное следствие продолжается. Окончательное решение по делу будет принято по результатам выполнения требований уголовно-процессуального законодательства. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

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