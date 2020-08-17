Замкомандира воинской части РК подозревается в хищении ГСМ

Уголовное дело находится на стадии досудебного расследования.

Антикоррупционной службой по Карагандинской области совместно с сотрудниками КНБ 1 августа задержан заместитель командира воинской части 52859 регионального командования Национальной гвардии РК, который подозревается в хищении имущества, путем присвоения горюче-смазочных материалов, передает zakon.kz.

Уголовное дело находится на стадии досудебного расследования, другие обстоятельства в интересах следствия не разглашаются.

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