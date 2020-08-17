Более 17 тыс. предпринимателей подали заявки на возобновление деятельности
Из них 9444 получили разрешение на работу своих объектов.
С понедельника 17 августа бизнес выходит из локдауна, будут сняты ограничения для ряда объектов предпринимательства, включая торговые центры, пункты общественного питания, автосалоны, детские образовательные учреждения, передает zakon.kz.
В соответствии с постановлением главного санитарного врача РК № 47 от 14 августа 2020 г. для получения разрешения всем субъектам предпринимательства необходимо пройти регистрацию через ЭЦП посредством электронного портала www.infokazakhstan.kz. Это обязательно условие возобновления деятельности, нарушение которого влечет штрафные санкции.
Платформа запущена по инициативе Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Ее интерфейс прост и удобен, а на заполнение форм уходит не более 15 минут.
Свыше 17 тыс. предпринимателей уже подали заявку на портал, из них 9444 получили разрешение на работу своих объектов. Первая заявка поступила из Караганды через минуту после начала работы портала. Наиболее активно пользуются ресурсом представители бизнес-сообщества Алматинской области (2761 заявка) и Алматы (2401 заявок), самое загруженное время работы портала в период с 13.00 до 16.00 часов. Электронное разрешение нужно распечатать и разместить на объекте, - сообщили в НПП "Атамекен".
Функционал сайта www.infokazakhstan.kz расширяется, в частности, улучшен рубрикатор, обновлен список предпринимателей, добавлены арендаторы ТРЦ и бизнес-центров, а также арендаторы рынков.
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