Более 17 тыс. предпринимателей подали заявки на возобновление деятельности 

Из них 9444 получили разрешение на работу своих объектов.

С понедельника 17 августа бизнес выходит из локдауна, будут сняты ограничения для ряда объектов предпринимательства, включая торговые центры, пункты общественного питания, автосалоны, детские образовательные учреждения, передает zakon.kz.

В соответствии с постановлением главного санитарного врача РК № 47 от 14 августа 2020 г. для получения разрешения всем субъектам предпринимательства необходимо пройти регистрацию через ЭЦП посредством электронного портала www.infokazakhstan.kz. Это обязательно условие возобновления деятельности, нарушение которого влечет штрафные санкции.

Платформа запущена по инициативе Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Ее интерфейс прост и удобен, а на заполнение форм уходит не более 15 минут.