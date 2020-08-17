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4 пистолета и 133 патрона изъяли у преступников в Караганде

Преступная группа, занималась незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур.

Фото : odintsovo.info17 августа 2020, 10:14

4 пистолета и 133 патрона изъяли у преступников в Караганде, сообщает zakon.kz.

Сотрудниками Департамента экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в ходе расследования уголовного дела в отношении преступной группы, занимавшейся незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур установлены факты незаконного приобретения и хранения оружия и боеприпасов.

Изъято 4 пистолета и боеприпасы в количестве 133 патронов, - сообщили в КФМ МФ РК.

По данным фактам начато досудебное расследование по ч.2 ст.287 УК РК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов).


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