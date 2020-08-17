Грозы и сильный ветер ожидаются в Казахстане 

Вероятность шторма 90-100%.

В нескольких областях Казахстана ожидается штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Карагандинской области 17-18 августа местами ожидаются гроза, шквал, град, туман. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность. В Караганде ночью 17 августа ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с. В Жезказгане 17 августа ожидается ветер юго-западный, западный, днем порывы 18 м/с. Вероятность шторма 70-75 %.

В Актюбинской области 17,18 августа местами ожидаются гроза, шквал, днем град. Ветер западный, северо-западный, днем местами 15-20 м/с. В Актобе днем 17 августа ожидается гроза.

В Мангистауской области 17 августа местами ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

В Акмолинской области 17 августа местами ожидается гроза. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с. В Кокшетау 17 августа временами ожидается гроза. Вероятность шторма 85-90 %.

В Акмолинской области 17 августа местами ожидается гроза. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с. В Нур-Султане 17 августа ночью и утром ожидается гроза. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Вероятность шторма 85-90 %.

В Северо-Казахстанской области 17 августа ожидается местами гроза. Днем местами шквал, град. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный местами 15-20 м/с. В Петропавловске17 августа ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

В Атырауской области днем 17 августа местами ожидается пыльная буря. Ветер западный, северо-западный днем местами 15-20 м/с. В Атырау17 августа ожидается ветер западный, северо-западный, днем порывы 18 м/с..

Вероятность шторма 80-85%.

В Кызылординской области днем 17 августа сохраняется ветер западный, северо-западный местами 15-20 м/с. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Вероятность шторма 90-100%.

В Костанайской области 17 августа местами ожидаются гроза, туман, шквал, град. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с. В Костанае 17 августа утром и днем ожидается гроза, ночью и утром туман. Вероятность шторма 90-95%.

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