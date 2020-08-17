Кусочек Lego выпал из носа ребенка спустя два года

Мальчик обрадовался, когда нашел недостающую деталь.

Семилетний Самир Анвар, житель Новой Зеландии, засунул в нос маленькую деталь Lego в 2018 году. Достать его смогли лишь спустя два года, передает zakon.kz со ссылкой на The Guardian.

Родители отвели ребенка к врачу. Однако он не смог обнаружить деталь. Доктор предположил, что часть конструктора прошла через пищеварительный тракт.

Поскольку Самир не выказывал признаков боли или дискомфорта, родители успокоились. С тех пор мальчик не жаловался.

Однако 17 августа случилась невероятное. Дома мальчик наклонился над тарелкой с кексами, чтобы понюхать их. В этот момент он пожаловался на боли в носу. Мать предположила, что мальчик втянул крошки. Она помогла сыну высморкаться. Но вместо крошек из носа мальчика выпала деталь конструктора.

Мальчик обрадовался, когда нашел недостающую деталь.

Родители рассказали, что Самир не в первый раз сует в нос мелкие предметы. Когда ему было три года, он засунул в ноздрю искусственную жемчужину. Тогда отцу удалось достать ее.

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