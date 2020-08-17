Горячие новости
Читайте также

Тренер "Барселоны" поплатился за разгром от "Баварии" в ЛЧ

Предвестники беды появились давно.

Фото : Getty Images17 августа 2020, 10:28

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен будет уволен после разгрома от мюнхенской "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов со счетом 2:8, передает zakon.kz.

Об этом сообщил президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу в интервью одному испанскому изданию.

Интересно, что еще в конце июня в прессу просочилась информация о том, что игроки "Барселоны" недовольны главным тренером. Инсайдеры сообщали, что в раздевалке футболисты указали тренеру на ошибочность ряда тактических решений. Также футболисты "Барсы" не согласны с некоторыми методами работы Сетьена и считают, что не добьются успеха, если ничего не изменится.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты