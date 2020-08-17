Тренер "Барселоны" поплатился за разгром от "Баварии" в ЛЧ
Предвестники беды появились давно.
Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен будет уволен после разгрома от мюнхенской "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов со счетом 2:8, передает zakon.kz.
Об этом сообщил президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу в интервью одному испанскому изданию.
????ÚLTIMA HORA????— Tiempo de Juego (@tjcope) August 16, 2020
Bartomeu a @victor_nahe:
????️"Setién está fuera".
El Presidente ha salido de la reunión con Abidal y Planes en las oficinas del club. pic.twitter.com/OCfy0uaxeu
Интересно, что еще в конце июня в прессу просочилась информация о том, что игроки "Барселоны" недовольны главным тренером. Инсайдеры сообщали, что в раздевалке футболисты указали тренеру на ошибочность ряда тактических решений. Также футболисты "Барсы" не согласны с некоторыми методами работы Сетьена и считают, что не добьются успеха, если ничего не изменится.
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