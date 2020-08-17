Тренер "Барселоны" поплатился за разгром от "Баварии" в ЛЧ

Предвестники беды появились давно.

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен будет уволен после разгрома от мюнхенской "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов со счетом 2:8, передает zakon.kz.

Об этом сообщил президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу в интервью одному испанскому изданию.

????ÚLTIMA HORA????



Bartomeu a @victor_nahe:



????️"Setién está fuera".



El Presidente ha salido de la reunión con Abidal y Planes en las oficinas del club. pic.twitter.com/OCfy0uaxeu — Tiempo de Juego (@tjcope) August 16, 2020

Интересно, что еще в конце июня в прессу просочилась информация о том, что игроки "Барселоны" недовольны главным тренером. Инсайдеры сообщали, что в раздевалке футболисты указали тренеру на ошибочность ряда тактических решений. Также футболисты "Барсы" не согласны с некоторыми методами работы Сетьена и считают, что не добьются успеха, если ничего не изменится.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!