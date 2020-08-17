Всегда мечтала работать на себя – обладательница гранта от Центра занятости населения

Начинающие бизнесмены получают 200 МРП – 555 600 тенге.

1306 грантов на реализацию новых бизнес-идей получили в этом году алматинцы, передает zakon.kz.

Начинающие бизнесмены получают 200 МРП – 555 600 тенге.

Одна из обладательниц гранта Перизат Тәтен рассказала о своем бизнесе, который она смогла запустить с помощью Центра занятости населения г. Алматы.







Я всегда мечтала работать на себя. До открытия бизнеса я была наемной швеей. Услышала об этой программе, выучилась на бизнес-курсах и получила грант, - рассказала она.

Полученные средства Перизат потратила на промышленную швейную машинку, парогенераторы и манекены. Сейчас у новоиспеченной бизнес-леди есть свое ателье с шоу-румом.

Я благодарна за эту возможность. Государственная программа "Еңбек" была моим стартом. В будущем планирую расширять свой бизнес, - отметила дизайнер.

Руководитель отдела профессионального обучения ЦЗН Алматы Айгуль Табынбаева рассказала о проведенной работе в этом году.







Средства на гранты выделяются из республиканского и местного бюджета. Конечно же, пандемия коронавируса привнесла коррективы. Из 1306 уже выданных грантов, успешно освоены 706. Эти объекты уже работают, - сказала она.

По ее словам, для желающих проводятся трехмесячные курсы. После обучения выдается сертификат. Затем желающие могут подать заявление на получение гранта.

Победителя определяют на заседании комиссии. Высокий шанс имеют самые реалистичные идеи с грамотно составленным бизнес-планом, а в подготовке плана помогают опытные специалисты.

В 2020 году больше всего заявок поступило для реализации бизнес-идей в сфере швейного и кондитерского дела, салонов красоты и массажных салонов.



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