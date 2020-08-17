Когда запустят электрички в Карагандинской области?

С 17 августа во всех регионах Казахстана начинают послаблять карантинные меры.

Аким Карагандинской области Женис Касымбек рассказал, когда в регионе начнет работать общественный транспорт, передает корреспондент zakon.kz.

Мы планируем общественный транспорт поэтапно запустить с этой недели, в том числе электрички с Темиртау до Шахтинска, Караганды. Работа уже на этой неделе будет начата, - сообщил глава региона во время онлайн-конференции.

Он также ответил на вопрос о том, как будут работать детские сады.

С 17 августа работа детских садов возобновляется. С учетом того, что есть еще факты заражения, применяются особые карантинные меры, в том числе по количеству детей в группах. Например, сейчас начнется учебный год с 1 сентября, первые классы начнут учиться только по 15 человек. Те люди, которые опасаются за детей, могут обучать их на удаленке. Поэтому есть и определенные требования и по детским садам. По мере стабилизации ситуации будут вводиться новые меры, более приемлемые для обучения в традиционной форме, - пояснил Женис Касымбек.

Напомним, с 17 августа во всех регионах Казахстана начинают послаблять карантинные меры.

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