Президент Туркменистана до сих пор не поздравил Лукашенко

Причиной этого могут быть крупные финансовые разногласия.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов остался единственным среди руководителей стран СНГ не поздравившим Лукашенко, передает zakon.kz со ссылкой на издание "Белорусский партизан".

Причиной этого могут быть крупные финансовые разногласия. Бердымухаммедов дал понять Лукашенко, что за тем остается долг в 1,2 миллиарда долларов.

По мнению Ашхабада, долг образовался в результате срыва обязательств Беларуси по строительству на востоке Туркменистана Гарлыкского ГОК (горно-обогатительного комбината) по производству калийных удобрений.

Проект и затем строительные работы были начаты десять лет назад. Это был крупнейший зарубежный проект беларуских подрядчиков. Комбинат был запущен в эксплуатацию в 2017 году - после многочисленных скандалов и многократных переносов сроков сдачи объекта – но так и не достиг даже 7% проектной мощности.

Несмотря на участие Лукашенко в церемонии открытия ГОКа, где он говорил о "грандиозном проекте, который принес ощутимую пользу нашим народам", отношения между Минском и Ашхабадом с тех были омрачены историей этого несостоявшегося успеха. Чуть позже Лукашенко откровенно дал понять, что Гарлыкский ГОК создает конкуренцию белорусским производителям калийных удобрений на мировом рынке.

Кроме того, выяснилось, что идея строительства на самом раннем этапе не была достаточно проработана. Слишком тяжелые условия работы (порой в 60-градусную жару), суета и спешка закономерно привели к печальному итогу. Беларусы уехали из Туркменистана, а хозяева в счет долгов реквизировали всю технику и оборудование строителей. При этом в Минске считают, что именно Ашхабад остался им должен десятки миллионов долларов.

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